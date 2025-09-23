Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karabağ Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karabağ Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanı Emin Amrullayev ile birlikte Karabağ Üniversitesi'ni ziyaret ederek akademik personel ve öğrencilerle bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Eğitim ve Bilim Bakanı Emin Amrullayev ile Hankendi şehrindeki Karabağ Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli mevkidaşım Sayın Emin Amrullayev ile birlikte Karabağ Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Üniversitenin yerleşkesinde çeşitli incelemelerde bulunduk, akademik personel ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Karabağ Üniversitesi'nin bölgenin sosyal, ekonomik, teknolojik ve kültürel gelişimine etkin katkılar sağlayarak bilim, eğitim ve sanat alanında önde gelen ve uluslararası alanda tanınmış merkezlerden biri olacağına inanıyorum. Değerli akademisyenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
