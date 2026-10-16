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KUZKA desteğiyle Köy-Koop'a 5 günlük finansal okuryazarlık eğitimi başladı

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KUZKA desteğiyle Köy-Koop'a 5 günlük finansal okuryazarlık eğitimi başladı
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KUZKA'nın teknik desteğiyle Kastamonu Köy-Koop'a yönelik finansal okuryazarlık eğitimi başladı. 5 gün sürecek programla kooperatifin mali yönetim kapasitesinin ve finansal karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının teknik desteğiyle düzenlenen ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin mali yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve finansal sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı eğitim programı başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında, S.S. Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kastamonu Kooperatifler Birliğine (Köy-Koop) yönelik Kooperatifçilikte Finansal Okuryazarlık Eğitimi başladı. 5 gün sürecek eğitim programıyla, kooperatifin kurumsal ve mali yönetim kapasitesinin geliştirilmesini, finansal karar alma süreçlerinin güçlendirilmesini ve kaynakların daha etkin kullanılması amaçlıyor.

Finansal yönetimin temel başlıkları ele alınıyor

Eğitim kapsamında temel finansal okuryazarlık, bütçeleme, nakit akışı yönetimi, finansal tabloların analizi, maliyet hesaplama ve fiyatlandırma konuları ele alınıyor. Ayrıca muhasebe ve kayıt tutma sistemleri ile finansmana erişim başlıklarında da katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması hedefleniyor. Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla desteklenen programda, örnek bütçeler ve finansal tablolar üzerinden analizler gerçekleştiriliyor. Böylece katılımcıların edindikleri bilgileri kooperatifin günlük işleyişine ve mali yönetim süreçlerine aktarabilmeleri sağlanmış olacak.

Kooperatiflerin sürdürülebilirliğine katkı

KUZKA'nın teknik destek çalışmalarıyla kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve tarımsal faaliyetlerde daha etkin bir yönetim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda düzenlenen eğitim programının, Köy-Koop bünyesindeki yönetici, çalışan ve ortakların finansal bilgi düzeylerini geliştirerek bütçe planlama, maliyet kontrolü ve finansal kaynakların yönetimi gibi alanlarda daha sağlıklı kararlar alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Programın, kooperatifin mali yapısının güçlendirilmesinin yanı sıra tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına ve faaliyetlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin desteklenmesine de katkı sunması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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