Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazanan projeler açıklandı.

Bölgenin tarımsal üretim kapasitesini güçlendirmeyi, yerel ürünlerin markalaşmasını sağlamayı ve kırsal kalkınmayı hızlandırmayı hedefleyen program kapsamında, başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri sonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop'tan toplam 4 proje destek almaya hak kazandı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 10 Şubat tarihinde ilan edilen programa başvurusu kabul edilen projelerin ön inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlanarak başarılı bulunan projeler Ajansımız Genel Sekreterliğince onaylandı.

Program kapsamında kooperatifçilikten coğrafi işaretli ürünlerin stratejik planlamasına kadar tarımsal nitelik taşıyan çalışmalara teknik destek sağlanacak. Desteklenen projeler yalnızca tarımsal üretimi değili kırsal istihdamı, yerel markalaşmayı, gastronomi turizmini ve bölgesel ihracat potansiyelini de doğrudan etkileyor. Coğrafi işaretli ürünlerin desteklenmesinin ise Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nin rekabet gücünü artırarak bölge ekonomisine uzun vadede katkı sunması bekleniyor.

Desteklenmeye hak kazanan projelerin başvuru sahipleri ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı arasında destek sözleşmelerinin yakın zamanda imzalanarak, uygulama süreçlerinin başlaması planlanıyor.

KUZKA'nın 2026 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı kapsamında proje başvuruları 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. - KASTAMONU

