Konyaaltı Belediyesi İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Desteği Sağlıyor

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyor.

Konyaaltı Belediyesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor. Çantadan kaleme, defterden boyaya kadar bir öğrenci için gerekli olan tüm kırtasiye malzemelerinin yer aldığı paketler, Konyaaltı Belediyesi'nin Gürsu Mahallesi'nde bulunan Konyaaltı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü (KOSHİM) binasında dağıtılıyor. Paketler, sosyal hizmetler uzmanlarının KOSHİM'e başvuranlar arasında yaptığı değerlendirme sonrası belirlenen kişilere teslim ediliyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE DESTEK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile öğrencilerimize bu yıl da kırtasiye ürünleri desteğinde bulunacağız. Ne yazık ki artan fiyatlar nedeniyle çocuklarına kırtasiye ürünleri alamayacak vatandaşlarımız var. Bu yıl 400 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız kırtasiye ürünlerini alabilmek için KOSHİM'e gelerek başvuruda bulunabilir" dedi.