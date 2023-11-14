Kayseri Talas'ta üniversite öğrencilerine hizmet verecek e-spor merkezi kuruldu

Kayseri'de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın önderliğinde Türkiye'nin ilk ve tek kadın e-spor merkezi kuruldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Dijital bağımlılıktan kurtarmak aynı zamanda milli ve yerli eğitimi desteklemek bizim ana hedefimiz. Burası Türkiye'nin ilk ve tek kadın spor merkezi. Aynı zamanda Türkiye'nin lisanslı e-spor merkezlerinden ilk üçünden birinde yer alıyor. Biz bu noktada gençlerimize hizmet etmekten onurluyuz." dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, iki üniversitenin öğrencilerine ve akademisyenlerine hizmet verecek bir e-spor merkezi kuruldu. E-spor merkezi, özellikle öğrencilerin eğitime doğru katkıda bulundurmayı amaçlarken robotik kodlama ve 3D çalışmaları da yapılıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Dijital bağımlılıktan kurtarmak aynı zamanda milli ve yerli eğitimi desteklemek bizim ana hedefimiz." dedi.

"DOĞRU EĞİTİME KATKIDA BULUNMAK ADINA E-SPOR MERKEZİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, e-spor merkezinde yaptığı konuşmada "E-spor merkezimiz Talas'ta. Talas da iki üniversitenin olduğu bir ilçe. Kayseri Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinin öğrencileri ve akademisyenleri daha çok Talas'ta otururlar. Yurtlar Talas'ta. O nedenle bilhassa öğrencilerimiz için doğru eğitime katkıda bulunmak adına çok anlamlı hizmet olacağını düşündüğümüz e-spor merkezini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR HİZMET OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Yalçın, konuşmasının devamında "Yetenek tespiti çok anlamlı. Ben öğretmenim, yeteneklerini tespit ettikten sonra öğrencilerin bir deha olması yani, nasıl ki Mimar Sinan'ın memleketiyiz aynı zamanda. Mimar Sinan'ı Osmanlı İmparatorluğu'nun Enderu müessesi buraya kadar gelerek yeteneğini tespit etmiş ve dünya dahisini keşfetmiş oluyor. Bizim de çocuklarımızın duygusal mı ya da motor zihinli mi, matematik zihinli mi, sanata mı yoksa düşünceye mi yönelik olduğunu yeteneğinin onu tespit ettikten sonra artık bir daha önünü açılması kolay. O anlamda çok önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum." dedi.

"ÇOCUKLAR KENDİ OYUNCAKLARINI KENDİLERİ ÜRETİYOR"

E-spor merkezinin içinde robotik kodlama, 3D çalışmaların olduğunu belirten Yalçın, "Bunlar da çocuklarımızın yeteneğini keşfetmekte çok önemli oluyor. Küçük yaştaki çocuklar kendi oyuncaklarını kendileri üretiyorlar veya hayalindeki objeyi üretiyorlar, 3 boyutlu makinalarda." şeklinde konuştu.

"İSRAİL ÜRÜNLERİNİ SOSYAL TESİSLERİMİZDE SATMAMAYA KARAR VERDİK"

Yalçın, Talas Belediyesi Sosyal Tesislerinde, İsrail ürünlerine yer vermediklerini belirterek, "Herkesin bildiği gibi dünyanın gözü önünde Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Artık bu iş Müslümanların davası olmanın çok ötesine geçti. İnsanlığın davası oldu. Kadın, erkek, çoluk çocuk demeden, hastanede doktor demeden, gazeteci demeden orada bir insanlık katliamı yaşanırken biz de tabi ki elimizden gelen ne olursa onu yapmaya gayret ederken en azından İsrail ürünlerini kendi sosyal tesislerimizde bulundurmamaya ve satmamaya karar verdik. Bu da bizim için yapabileceğimiz anlamlı bir iş olduğunu düşünüyorum." dedi.