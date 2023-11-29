Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nden YKS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde kurs görerek YKS'ye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap seti dağıtıldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Halk Eğitim Merkezi Hizmet Binasına giderek öğrenciler ile buluştu, kitapları teslim etti.

Gençlerle bir süre sohbet eden Zeybek, katılacakları sınavlarda da başarılar diledi.

Zeybek, eğitim ve öğretime destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Halk Eğitim Merkezi'nde sınava hazırlık kursu gören öğrencilere katkıda bulunmak adına kitaplarını temin ettik. Tek gayemiz var eğitim ve öğretimini maddi imkansızlıklardan dolayı devam ettiremeyen öğrencelere katkıda bulunmak. Onların da eğitim ve öğretimlerini istedikleri fakülteye giderek tamamlamalarına gayret sarf ediyoruz." dedi.

Programa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Semra Güzbey, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetinaktı da katıldı.