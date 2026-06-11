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Gediz'de biçerdöver hizmetleri ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı

Gediz'de biçerdöver hizmetleri ve anız yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı
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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı biçerdöver hizmetleri ve anız yangınlarının önlenmesi için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda hasat kuralları, denetimler ve çevresel tedbirler ele alındı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 2026 yılı biçerdöver hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, hasat sezonunda uygulanacak kurallar ve alınması gereken tedbirler ele alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Zekeriya Yılmaz tarafından yapılan sunumda, biçerdöverlerin denetimi, operatörlerin sorumlulukları ve hasat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, tarım arazilerinde ciddi çevresel ve ekonomik kayıplara neden olan anız yangınlarının önlenmesine yönelik tedbirler detaylı şekilde anlatıldı. Üreticilerin ve biçerdöver sahiplerinin yangın riskine karşı duyarlı davranmalarının önemi vurgulandı.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, doğal kaynakların korunması ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme ve denetim çalışmalarının hasat dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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