Gaziemir Belediyesi STEM ve Robotik Kodlama Kursu'nda Sertifikalar Verildi

Gaziemir Belediyesi'nin teknoloji üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği STEM ve Robotik Kodlama Kursu'nda temel kodlama eğitimi alan, akıllı legolarla robotlar tasarlamayı öğrenen 110 çocuk kursiyer, eğitimin sonunda sertifikalarını aldı.

Çocuk ve gençlere yönelik projeleriyle bu bireylerin kişisel gelişimlerine katkı koyan Gaziemir Belediyesi, onların bilişim dünyasını daha yakından tanımaları ve teknoloji dünyasının geleceğinde söz sahibi olabilmeleri için STEM ve Robotik Kodlama Kursu düzenliyor. Belediyenin, öğrencilerin küçük yaşta bilişim dünyasına adım atıp temel teknoloji eğitimi almalarını sağlamak amacıyla düzenlediği kursa katılan 110 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sertifikalarını Belediye Başkanı Halil Arda verdi.

Konuşmasına yapay zekaya hazırlattığı metinle başlayan Başkan Halil Arda, "Okuduğum metni yapay zeka bir saniyede hazırladı. Bu teknolojinin geldiği noktayı, çocuklarımızın nasıl bir dünyaya adım attıklarını gösteriyor. Bunun gerisinde kalırsak gelişmiş ülkelerin de gerisinde kalırız. Robotik Kodlama kursları çocuklarımızın bilişsel gelişimlerine katkı sağladığı gibi geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını da sağlıyor. Ailelerimizi çocuklarını bu kurslara getirdikleri için tebrik ediyorum. Çocuklarımız için ne yapsak az. İmkanlarımız ölçüsünde çocuklarımız için yeni çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

KURSTA NELER YAPILIYOR?

Belediyenin düzenlediği kursun ilk etabında öğrencilere zeka kartlarıyla eğitim veriliyor. İkinci etapta ise code.org ve scratch kodlama programlarıyla çocuklara kodlama yaptırılıyor. Bu aşamaların ardından kursun üçüncü etabında çocuklar; sensörlü, motorlu ve kodlamalı akıllı legoların yer aldığı Lego Education Wedo 2.0 setini kullanarak robotlar tasarlıyor.

Sınıf mevcudunun 10 kişiyle sınırlı tutulduğu eğitimler kapsamında, 2022-2023 eğitim yılında 24 grupta 240 öğrenciye eğitim verildi. Belediyenin öğretmenleri Yıldız Yıldırım ile Deniz Çalışkan'ın verdiği kursta, her öğrenci haftada bir gün 2 saat eğitim aldı. Robotik Kodlama Eğitimi ile çocukların, analitik düşünme, problem çözme, olaylar ve durumlar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünme, makinelerin çalışma mantığını kavrama gibi beceriler kazanmalarını sağlandı.