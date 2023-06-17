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Eskişehir'de YKS heyecanı: Torununu bekleyen kadın Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları okudu

Eskişehir'de YKS heyecanı: Torununu bekleyen kadın Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları okudu

Eğitim Haberleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde torununu sınava getiren bir vatandaş, beklemek için oturduğu bir gölgede Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları okudu. Torunu için dua eden vatandaş vatandaşların dikkatini çekti.

Eskişehir'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren torununu okul bahçesinde bekleyen kadın, Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları okudu.

YKS heyecanı bu sabah saat 10.15'te başladı. Ülkenin her yerinden milyonlarca adayın başvuru yaptığı sınavda adaylar iyi bir üniversite kazanabilmek için yarışacakları sınav için belirlenen sınav merkezlerine gitti. Adaylar sınav stresini okullarda yaşarken, aileler de okul bahçelerinde beklerken yaşadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde torununu sınava getiren bir vatandaş, beklemek için oturduğu bir gölgede Kur'an-ı Kerim ve dua kitapları okudu. Torunu için dua eden vatandaş vatandaşların dikkatini çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Eğitim Haberler

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