EBYÜ Bahar Şenlikleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin 19. Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen sportif müsabakalarda dereceye giren öğrenci ve personele kupa ve madalyaları takdim edildi. Futbol, voleybol, basketbol gibi branşlarda ödüller sahiplerini buldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen sportif müsabakalarda dereceye giren öğrenci ve personele kupa ve madalyaları verildi.

Üniversitenin tören alanında gerçekleştirilen programda futbol, voleybol, basketbol, kort tenisi, masa tenisi ve dart branşlarında derece elde eden katılımcılar ödüllendirildi.

Öğrenci futbol müsabakalarında Spor Bilimleri Fakültesi birinci olurken, Üzümlü Meslek Yüksekokulu ikinci, Erzincan Meslek Yüksekokulu üçüncü sırada yer aldı.

Voleybol ve basketbol branşlarında da farklı fakülte ve yüksekokullardan öğrenciler derece elde etti. Personel müsabakalarında ise halı saha, voleybol, kort tenisi, masa tenisi ve dart branşlarında başarılı olan personele kupa ve madalyaları takdim edildi.

Program kapsamında ayrıca 2025 yılı içerisinde en fazla kültürel ve sportif etkinlik düzenleyen öğrenci kulüpleri de ödüllendirildi.

Tören, dereceye giren öğrenci, personel ve kulüp temsilcilerinin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
