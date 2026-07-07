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Erzincan Toplu Sera Bölgesi yatırımcılarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan Toplu Sera Bölgesi yatırımcılarıyla değerlendirme toplantısı yapıldı
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Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Toplu Sera Bölgesi yatırımcılarıyla bir araya gelerek üretim süreçlerini ve yatırımların verimliliğini değerlendirdi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Toplu Sera Bölgesi yatırımcılarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve üretim süreçlerini değerlendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sera işletmecilerinin talep ve önerileri dinlenirken, üretim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Toplu Sera Bölgesi'ndeki yatırımların daha verimli yürütülmesi ve modern seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada, Erzincan'da modern seracılığın yaygınlaştırılması, üretimin artırılması ve tarımsal yatırımların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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