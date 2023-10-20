Düzce Üniversitesi'nde Kariyer Planlama Atölyesi düzenlendi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Planlama Atölyesi adlı workshop gerçekleştirildi. Programda kariyer planlama aşamaları, üniversite öncesi ve üniversite eğitimi sırasında kariyer planlamanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kariyer Planlama Atölyesi adlı workshop gerçekleştirildi.

İstiklal Konferans Salonu'nda ki programda, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Nurten Merdivenci, Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi'nin hizmetleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşarak, kariyer planlama aşamaları, üniversite öncesi ve üniversite eğitimi sırasında kariyer planlamanın nasıl olması gerektiğiyle ilgili yol gösterici bilgiler aktardı.

Düzce Üniversitesi öğrencileriyle söyleşi şeklinde devam eden programda Merdivenci, kariyer planlaması yaparken çalışılmak istenen alanların ve kurumların değerlendirilmesi ve karar verilmesinin önemini vurgulayarak hedef belirlemenin faydalarına değindi.

Hedeflerin gerçekçi, esnek ve ölçülebilir olması gerektiğini dile getiren Merdivenci; cv hazırlama, staj ve sertifika süreçlerinden söz ederek, network oluşturmanın ve teknoloji öğrenmenin de olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. - DÜZCE