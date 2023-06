Datça Yılmazlar Ortaokulu, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında proje yürütüyor

Datça Yılmazlar Ortaokulu, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen 'NEW-First Aid in The School Teaching and Training' adlı projeyle ilçeye gelen Avrupalı ziyaretçilerini ağırlıyor. Proje kapsamında, 4 farklı Avrupa Birliği ülkesinden 14 öğretmen ve 21 öğrenci, Datça'ya geldi.