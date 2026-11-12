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Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere toprak analizi eğitimi verdi

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Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçilere toprak analizi eğitimi verdi
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Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere yönelik çiftçi eğitim toplantısı düzenledi. Toplantıda güvenilir gıda üretimi, toprak analizinin önemi, tarımsal desteklemeler ve hububat tarımı anlatıldı; eğitimlerin süreceği belirtildi.

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticilere yönelik çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda güvenilir gıda üretimi, toprak analizinin önemi, tarımsal desteklemeler, hububat tarımı ve ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çivril İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin tarımsal konularda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen eğitim toplantısında çiftçilerle bir araya geldi. Toplantıda, sağlıklı ve kaliteli üretim için topraktan sofraya güvenilir gıda süreçleri ele alınırken, verimli üretimde toprak analizinin önemi anlatıldı. Üreticilere güncel tarımsal desteklemeler hakkında da bilgi verildi.

Hububat üretiminde verimi artırmaya yönelik modern bakım ve üretim tekniklerinin paylaşıldığı toplantıda, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen ceviz fidanı dağıtım projesi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Bilinçli tarım ve güçlü üretim hedefi doğrultusunda çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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