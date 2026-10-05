Haberler

Burhaniye'de hafızlık öğrencileri, yarı olimpik havuzda yüzme etkinliğinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye'de hafızlık öğrencileri, yarı olimpik havuzda yüzme etkinliğinde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'de Diyanet hafızlık öğrencileri, Manevi Danışman Murat Porsuk rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme etkinliğinde bir araya geldi. Öğrenciler yüzme becerilerini geliştirdiler, eğlenceli ve verimli bir gün geçirdiler.

Burhaniye ilçesinde, Diyanet Hafızlık Öğrencileri, Manevi Danışmanı Murat Porsuk'un rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme etkinliğinde bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı programda öğrenciler, yüzme becerilerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli ve verimli bir gün geçirdi.

Burhaniye'de, Diyanet hafızlık öğrencileri, Manevi Danışmanı Murat Porsuk'un rehberliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen yüzme etkinliğinde unutulmaz bir gün geçirdi. Manevi Danışman Murat Porsuk, programın gerçekleşmesine katkı sağlayan havuz yetkililerine teşekkür etti. Öğrenciler de, Gençlik Merkezi Müdürü Kenan Şentürk'e ve Manevi Danışman Murat Porsuk'a teşekkür etti. Çocukların bedensel gelişimlerinin yanı sıra sosyal yönlerininde desteklenmesini amaçlayan bu tür etkinliklerin, önümüzdeki süreçtede devam etmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli takımı bıraktı mı? Galatasaray'ın yıldızı için yeni açıklama

Galatasaray'ın yıldızı milli takımı mı bıraktı? Açıklama geldi
Niğde’de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Araç bu hale geldi, motosiklettekiler can verdi
Brezilya'da Lula ilk turda Bolsonaro'nun oğlunun gerisinde kaldı! Seçim ikinci tura gidiyor

Lula ilk turda geride kaldı! Rakibi Bolsonaro'nun oğlu
Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı
Tutuklu Buğra Gökce cezaevindeki mutfak enflasyonunu hesapladı: Yüzde 70,25! Zeytinyağında artış yüzde 150'yi aştı

Cezaevi market listesini hesapladı! Zam şampiyonu zeytinyağı