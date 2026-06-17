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Burhaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunlarında dereceye girenlere ödülleri verildi

Burhaniye'de Geleneksel Çocuk Oyunlarında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Burhaniye'de kültürel mirası yaşatmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla düzenlenen 12. Geleneksel Çocuk Oyunları şenlikleri tamamlandı. 2 bin 965 öğrencinin katıldığı etkinlikte dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Burhaniye ilçesinde, kültürel mirasımızı korumak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 12. Geleneksel Çocuk Oyunları şenlikleri tamamlandı. Dereceye giren takımların ödülleri de Atatürk Spor Salonunda törenle verildi.

Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyona, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Gençlik Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, eğitim idarecileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Protokol konuşmaları kapsamında söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, bu tür etkinliklerin çocukların fiziksel ve sosyal gelişimindeki önemine değindi. Açılış töreninin ardından öğrencilerin sahnelediği özel gösteriler salondan büyük alkış topladı. Etkinlik sonunda, turnuva boyunca üstün performans sergileyen okullara kupaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan yaptığı konuşmada oyunun doğumdan ölüme kadar insan yaşamının her evresinde olduğunu anlatırken, Geleneksel Çocuk Oyunlarının kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması açışından önemli bir organizasyon olduğuna değindi. Geniş bir katılımla gerçekleştirilen turnuvada ilkokul düzeyinde 2.,3. ve 4. Sınıflar, ortaokul düzeyinde ise 5. Sınıflar olmak üzere toplam 2 bin 965 öğrenci yarıştı. 2.sınıflarda yağ satarım bal satarım 3. Sınıflarda mendil kapmaca 4. ve 5. Sınıflarda kaleli yakan top oyunları oynandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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