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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, ilk ara tatil için iyi tatiller diledi

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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, ilk ara tatil için iyi tatiller diledi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için öğrenci, öğretmen ve velilere iyi tatiller diledi. Keleş, mesajında tatilin kitaplarla, spor ve sanat etkinlikleriyle değerlendirilmesini tavsiye etti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili dolayısıyla yayımladığı mesajda öğrenci, öğretmen ve velilere iyi tatiller diledi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Keleş, mesajında eğitim sürecinde gösterdikleri özveri dolayısıyla öğretmenlere ve sürece destek veren velilere teşekkür ederek, tatil döneminin verimli değerlendirilmesi yönünde tavsiyelerde bulundu.

"Öğrenme yalnızca sınıflarla sınırlı değildir"

Öğrencilerin bir dönem boyunca edindikleri bilgileri pekiştirmelerinin ve dinlenmelerinin önemine değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem boyunca yeni bilgiler öğrendiniz, kendinizi geliştirdiniz ve pek çok alanda önemli deneyimler kazandınız. Şimdi öğrendiklerinizi pekiştirmek kadar dinlenmeye, ilgi duyduğunuz alanlara zaman ayırmaya ve yeni keşifler yapmaya da fırsat bulacağınız bir tatil sizleri bekliyor. Tatilinizi kitaplarla zenginleştirmenizi, spor ve sanat etkinlikleriyle değerlendirmenizi, ailenizle güzel hatıralar biriktirmenizi tavsiye ediyorum. Unutmayın ki öğrenme yalnızca sınıflarla sınırlı değildir; hayatın her anı yeni bir öğrenme fırsatıdır."

Ara tatilin aile içi iletişim ve çocukların sosyal gelişimi açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Keleş, velilerden akademik beklentilerin yanı sıra çocukların dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarına da zaman ayırmalarını istedi. Eğitimdeki temel hedefin düşünen, üreten ve değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Keleş, tüm eğitim camiasına sağlık ve huzur dolu bir tatil diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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