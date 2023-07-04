Bodrum Belediyesi Ücretsiz Yaz Kursları Düzenliyor

Bodrum Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli ve keyifli geçirmeleri için ücretsiz ortaokul ve ilkokul yaz kursları düzenliyor. Kurslar, temel eğitim, sanatsal etkinlikler, geri dönüşüm ve spor alanlarında çocukların gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

Bodrum Belediyesi, yaz tatili süresince çocukların verimli ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla ücretsiz ortaokul ve ilkokul yaz kursları düzenliyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Bodrum'da öğrencilerin tatillerini değerlendirebileceği birbirinden farklı etkinliklerle dolu kurslar düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi tarafından yaşama geçirilen ilkokul kursları, temel eğitim alanında çocukların gelişimini desteklemeyi hedeflerken, kurslarda konu tekrarları yapılarak temel bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacak. El becerilerini geliştirecek sanatsal etkinliklere de yer verilecek olan kurslarda seramik boyama ve çakıl taşı boyama gibi etkinliklerle çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkaracakları bir alan sunulacak. Çocukların çevre bilinci kazanmaları için geri dönüşümüne yönelik etkinlikler de yapılacak.

Ortaokul kurslarında, matematiksel ve mantıksal akıl yürütme dersi, öğrencilerin analitik düşünme becerilerini artıracak ve problem çözme yeteneklerini güçlendirecek. Roman okuma dersleri ile öğrencilerin edebiyatla daha yakından tanışmaları sağlanacak. Satranç dersleri ise stratejik düşünme ve zihinsel gelişime katkıda bulunacak. Yaz kursları kapsamında çocuklar; Keman Kursu, Çocuk Korosu Çalışmaları, Yelken Kursu, Futbol Kursu gibi eğitimlerden de faydalanabilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için bu kursları düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Hem eğitici hem de eğlendirici içeriklerle dolu bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız, yeni bilgiler öğrenirken kendilerini spor alanında ve sanatsal ve akademik açıdan geliştirme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda, çocuklarımızın çevre bilinciyle donanmalarına ve sosyal becerilerini artırmalarına da katkı sağlayacağız" dedi.

Çocuklarının kurslara katılımı için ebeveynler, Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan "Veli İzin Dilekçesi"ni doldurarak başvuruda bulunabilecek. Başvurular, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi ve Mumcular Karaova Halk Kütüphanesi'ne bırakılabilecek.

Yaz kursları hakkında ayrıntılı ilgi için Bodrum Belediyesi resmi internet sitesinde duyurular kısmını ziyaret edebilecek veya Güvercinlik Sosyal Etkinlik Merkezi-0 507 176 54 42, Mumcular Karaova Halk Kütüphanesi-0 537 899 27 39, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi-0 539 894 23 80 telefon numaralarına ulaşılabilecek.