Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Dil Eğitimi Sertifika Töreni Düzenlendi

AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, profesyonel dil eğitimi programını tamamlayan çalışanlar için sertifika töreni düzenlendi. Çalışanlara eğitimi başarıyla tamamladıklarına dair sertifikaları, şirket yönetiminden bir temsilci tarafından takdim edildi. Çalışanların dil öğrenimindeki ve mesleki adaptasyondaki başarılarını gösteren sertifikalar, A.S. Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü tarafından verildi.

Kurs, Rosatom Servis A.Ş. tarafından Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü ile iş birliği içinde, Akkuyu NGS personeli için sıfırdan temel seviyeye kadar dil bilgisi olanlar için özel olarak geliştirildi. Kurs sırasında uzmanlar, bir nükleer güç santralinin çalışması konusundaki görev ve sorumlulukları alan mesleki kelime dağarcığını öğrendi. Program, öğretmenlerle yüz yüze ve uzaktan dersleri, mentorlar rehberliğinde iş yeri uygulamalarını, güvenlik kültürü ve iş etiği kurslarını içeriyor. Her yıl 100'den fazla şirket çalışanına dil programına katılma imkanı sunulması planlanıyor.

Kurs kapsamında özel mentorluğa da ayrıca önem veriliyor. Deneyimli uzmanlar, meslektaşlarının gerekli dil bilgisini edinmelerine, ekibe uyum sağlamalarına ve edindikleri bilgileri pratikte pekiştirmelerine yardımcı oluyorlar. Test sonuçlarına göre katılımcıların çoğu, iş süreçlerinde Rusçayı güvenle kullanmalarını sağlayan A2 seviyesine gelmiş oluyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş., Rusça konuşan çalışanlar için de düzenli olarak Türkçe eğitimi düzenliyor. Eylül 2025'te Rus şirket yöneticileri için Türkçe eğitimi başlayacak. Rosatom Kurumsal Akademisi ile ortaklaşa düzenlenen bu programa farklı seviyelerden 43 yönetici katılacak.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Rosatom'a bağlı tüm işletmelerde en önemli değer insanlardır. Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak biz, çalışanlarımızın sürekli gelişimi için koşullar oluşturuyoruz. Eğitimler, stajlar, dil kursları ve mentorluk programları düzenliyoruz. Projemiz 10'dan fazla ülkeden uzmanları bir araya getiriyor ve her gün farklı kültürlerin temsilcileri ortak bir dil bularak, diyalog kurarak, tek bir ekip halinde çalışıyorlar. Böyle bir kültürlerarası etkileşim, karşılıklı saygının ve verimliliğin en önemli koşuludur. Akkuyu NGS'de çalışmak, gelecek nesillere aktarılacak iddialı görevler, talep gören bir meslek ve uzun yıllar boyunca istikrarlı bir istihdam demek. Eminim ki Türk mühendisler, nükleer enerji alanında ulusal bir uzmanlık okulu kurarak ve geliştirerek bilgilerini gelecek nesillere aktaracaklar" dedi.