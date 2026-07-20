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Çavdarhisar'da muhtarlara hasat dönemi ve anız yangınları eğitimi

Çavdarhisar'da muhtarlara hasat dönemi ve anız yangınları eğitimi
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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, 2026 yılı biçerdöver hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesi amacıyla köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası yetkilileri, hasat döneminde uyulması gereken kurallar ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, 2026 yılı biçerdöver hizmetlerinin düzenli yürütülmesi ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Valilik Genel Emri kapsamında Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, hasat döneminde alınması gereken tedbirler ele alındı.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mücahit Baştürk ile İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan'da katılarak muhtarlara biçerdöver denetimleri, hasat sırasında uyulması gereken kurallar ve anız yangınlarının önlenmesine yönelik alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, hasat sezonunun güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanabilmesi için belirlenen kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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