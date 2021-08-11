Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası

Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yelken kursunu tamamlayan 235 öğrenci sertifikalarını aldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yelken kursunu tamamlayan 235 öğrenci sertifikalarını aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Eğirdir'de ücretsiz açılan ve 5-15 yaş grubundan 235 öğrencinin katılım sağladığı yaz spor okulları 1. dönem yelken kursları sona erdi. Yelken kursunu tamamlayan öğrenciler için Eğirdir Limanında bir sertifika töreni düzenlendi. Sertifika törenine, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, ilçe protokolü, çok sayıda kursiyer ve veli katıldı.

"Hedefimiz ülkemize yeni denizciler kazandırmak"

Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, bu yıl kursa başka misafirlerin de katıldığını belirterek, "Eğirdir'imizin Gölünü, havasını, suyunu, rüzgarını seven Antalya Akdeniz Yelken Kulübü yelkencileri, bizim yelkencilerimizle birlikte çalışmalarını sürdürmektedirler. Antalya Akdeniz Yelken Kulübüne Eğirdir Belediyespor Kulübünü tercih ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kursumuza katılan yelkencilerimize gerekli olan yeni yelken terimleri, yelkenci düğümlerini, optimist sınıfı bilgileri, meteorolojik bilgiler, yön ve rüzgar adları, seyir kuralları, yelken kurallarını uygulamaları ve yüzme öğrettik. Bu bakımdan çok mutluyuz. Kısa süre içerisinde ülkemizin üç tarafının denizlerle ve göllerle kaplı olmasına karşı eksikliğini hissettiğimiz, yeni denizciler kazandırmamış olmamız bizi çok mutlu ediyor. Yelkencilerimiz bu kurs sayesinde karar verme yeteneklerinin gelişmesine, özgüvenlerinin artmasına, sosyalleşmelerinin sağlanmasına, disiplinli olmaya, yardımlaşmayı, tek başına iş başarmayı, yeteneklerinin artmasına, doğayı sevmeyi ve korumayı öğrenmelerine daha bir çok yeteneklerinin gelişmesine yardımcı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise, yelken sporuna dün olduğu gibi yarın da destek olacaklarını ifade etti.

"Yelken kolay bir spor değil"

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik de Eğirdir'in her türlü sportif faaliyete uygun bir yer olduğunu söyledi. Çelik, "Gölde yüzme öğrenen her bir çocuğumuz kendini ifade etme noktasında, özgüven noktasında çok ciddi şeyler kazanarak o gölde tek başına mücadele ediyor. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Kolay bir spor değil. Burada yaşayan, buraya sahip olan bu gölde bu çocuklarımızın bu sporu yapması bizler için ve veliler için çok kıymetli diye düşünüyorum. Bu tür sportif faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu bağlam da bizler de her türlü desteği vereceğimizi garanti ediyoruz" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yelken kursuna katılan sporculara katılım belgesi takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - ISPARTA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Yusuf Güney Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Kayaalp Lionel Messi Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eğirdir'de, 235 öğrenciye yelken kursu sertifikası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:20:37. #1.16#

title