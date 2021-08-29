EGİAD'dan 30 Ağustos açıklaması
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EGİAD'dan 30 Ağustos açıklaması

EGİAD'dan 30 Ağustos açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, her zorlukta tek yürek olmayı başaran milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destanın asla unutulmayacağını söyledi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, her zorlukta tek yürek olmayı başaran milletimizin 30 Ağustos 1922'de yazdığı şanlı destanın asla unutulmayacağını söyledi. Yelkenbiçer "30 Ağustos birlik ruhumuzun en güzel örneklerindendir. Bağımsızlık ve özgürlük için her daim önde mücadele ettiğimizin destansı örneğidir" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla açıklama yapan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer şu ifadelere yer verdi: "Türk tarihi, milletimizin hiçbir şart ve koşul altında ve tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında, tutsaklık içerisinde yaşamadığının, yaşayamayacağının kahramanlık destanlarıyla doludur. Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu büyük zaferin 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Yurtta ve dünyada daima barıştan yana olan yüce milletimiz, bağımsızlığına ve vatanına göz dikildiğinde, savaş meydanında ne büyük bir mücadele verebileceğini dosta düşmana defalarca göstermiştir. Büyük Taarruz da bu mücadelelerin en tipik örneklerinden birisidir. Vatan, millet, bağımsızlık ve bayrak gibi değerlerimiz için canlarını feda eden ve bugün sahip olduğumuz imkanların temellerini atan Atamız ve şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu vatanın daha iyi yerlere gelmesi için iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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