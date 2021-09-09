Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu

Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ege Cup Hazırlık Turnuvası ilk maçında Yukatel Merkezefendi, Aliağa Petkim'i 91-77 farklı mağlup etti.

Ege Cup Hazırlık Turnuvası ilk maçında Yukatel Merkezefendi, Aliağa Petkim'i 91-77 farklı mağlup etti.

Karşılaşmaya farklı başlayan Yukatel Merkezefendi ilk çeyreği 25-17 önde tamamladı. Petkim ikinci çeyrekte farkı tek haneye çekse de öne geçemedi ve çeyreği 49-42 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket önde kapattı. İkinci yarı farkı açan Merkezefendi, üçüncü çeyreği 73-56 farklı noktaladı. Son çeyrekte de farklı üstünlüğünü koruyan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket karşılaşmadan 91-77 galibiyetle ayrıldı. Petkim üç sayı çizgisinden 11/26, Merkezefendi ise 6/26 isabet kaydetti. İki sayı çizgisinden ise Petkim 18/31, Merkezefendi ise 30/40 isabetle karşılaşmayı tamamladı. Yukatel Merkezefendi; Adam Smith 26 sayı-6 asist, Jeremy Hollowel 16 sayı-6 asist, Emircan Koşut 11 sayı-7 ribaund ile öne çıkan isimler oldu. - DENİZLİ

Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu
Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu
Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu
Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Burak Yılmaz Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ege Cup'ta ilk maç Yukatel Merkezefendi'nin oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 19:06:48. #1.14#

title