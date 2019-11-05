EGD Başkanı Celal Toprak: "Ekonomide kadın çağı başlıyor"

05.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:38

Erkek çağından pek mutlu olamadığımızı düşünüyorum. Bu nedenle de herkes gibi ben de kadın çağını heyecanla bekliyorum" dedi.

Daha çok kadının iş hayatında olması için farkındalığı artırmayı hedefleyen 'Kadın Girişimciliğini Destekleme Zirvesi ve Ödül töreni etkinliğinin ikincisi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak'ın önderliğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İsmail Gülle'nin destekleri ile gerçekleştirildi. İş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni'nde kadın girişimciliğinde yeni arayışlar ve hedefler tartışıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Celal Toprak, erkeklerin her zaman kolaylaştırıcı rolü üstlendiğini hatırlatarak, "Bu konudaki başarı oranımızı zirvemiz süresince öğrenmiş olacağız" dedi. Etkinlik katılımcılarına teşekkür eden Celal Toprak, ekonomide kadın çağı denilen bir sürece girildiğini ifade ederek, "Ekonomimizdeki bu yeniçağdan dolayı çok mutluyum. Nedeni ise; biz erkekler olarak kendi çağımızda pek mutlu olamadık. Kadın çağını heyecan içerisinde bekliyorum" dedi.

Ekonomide Kadın Eli sloganıyla düzenlenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni kapsamında 'Kadın Girişimciliğinde Yeni Arayışlar' paneli de gerçekleştirildi. Panelde Beko Satış Direktörü Arel Atakol, Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Direktörü Duygu Aktaş, Moleküler Biyolog-Sentromer DNA Teknolojileri Kurucusu ve KAGİDER Üyesi Pınar Akalın, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ile Pasta-Ekmek Şefi Sevilay Gök kadının ekonomi içerisindeki yeri ve girişimcilik projelerine ilişkin konuşma yaptılar.

İş dünyası, STK'lar, akademisyenler, yerel yönetim ve gazetecilerden yoğun ilgi görenKadın Girişimcileri destekleme Zirvesi'nde 27 kategoride ödüller dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler