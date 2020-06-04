Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor Avrupa futbolunun ve Real Madrid'in efsane golcüleri arasında gösterilen Raul Gonzales, Bundesliga'ya geri dönüyor. Kariyerinde Schalke 04 forması da giyen Raul'un mavi beyazlıların başına geçeceği iddia edildi.

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te teknik direktörlük için Raul Gonzales'in ismi gündemde. Alman Bild gazetesi, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da oynadığı 4 maçı da kaybeden mavi-beyazlı ekipte teknik direktör David Wagner'in geleceğinin tehlikede olduğu öne sürerken, 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının en kuvvetli adaylardan olduğunu yazdı. 2 YIL SCHALKE FORMASI GİYMİŞTİ İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Real Madrid B takımını çalıştıran Raul, eflatun-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Schalke forması giyerken, çıktığı 66 karşılaşmada 28 gol atmıştı. Mavi beyazlılar, 29. haftası geride kalan Bundesliga'da 37 puanla 10. sırada yer alıyor.