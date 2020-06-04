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Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor

Avrupa futbolunun ve Real Madrid'in efsane golcüleri arasında gösterilen Raul Gonzales, Bundesliga'ya geri dönüyor. Kariyerinde Schalke 04 forması da giyen Raul'un mavi beyazlıların başına geçeceği iddia edildi.

Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
04.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:59

Milli oyuncu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te teknik direktörlük için Raul Gonzales'in ismi gündemde.

Alman Bild gazetesi, salgın sonrası yeniden başlayan Bundesliga'da oynadığı 4 maçı da kaybeden mavi-beyazlı ekipte teknik direktör David Wagner'in geleceğinin tehlikede olduğu öne sürerken, 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcının en kuvvetli adaylardan olduğunu yazdı.

2 YIL SCHALKE FORMASI GİYMİŞTİ

İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Real Madrid B takımını çalıştıran Raul, eflatun-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Schalke forması giyerken, çıktığı 66 karşılaşmada 28 gol atmıştı.

Mavi beyazlılar, 29. haftası geride kalan Bundesliga'da 37 puanla 10. sırada yer alıyor.

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