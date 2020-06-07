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Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

Amerika Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadan tepki göstermek isteyen efsane futbolcu John Barnes, yanlışlıkla cinsel içerikli film görüntüsü paylaştı.

Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
07.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:33

Amerika Başkanı Donald Trump'a sosyal medyadan tepki göstermek isteyen efsane futbolcu John Barnes, yanlışlıkla cinsel içerikli film görüntüsü paylaştı.

Trump'ın annesi Mary Anne Trump'tan kendi oğluna 'aptal' dediği fotoğrafı paylaşan Barnes, paylaşımın alt kısmında yer alan cinsel içerikli film görüntülerini fark etmeyince olanlar oldu.

Takipçilerin uyarısı üzerine duruma uyanan 56 yaşındaki Liverpool'lu eski futbolcu paylaşımı sildikten sonra kendisini takip edenlerden özür diledi.

Efsane futbolcu, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

"FARK ETMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"

Barnes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arkadaşım tarafından bana yollanan Trump fotoğrafını, fotoğraf galerisinden ekran görüntüsü alarak paylaştım. Altında cinsel içerikli görüntü olduğunu fark etmedim. Bu paylaşımından dolayı herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı

2 KEZ YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

1987 ile 1997 yılları arasında İngiliz devi Liverpool'da forma giyen John Barnes, Kırmızılar'ın Premier Lig'deki son şampiyonluğunda kadroda yer alıyordu. Efsane futbol ayrıca, 1988 ve 1990 yılları olmak üzere 2 kez de İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi.

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