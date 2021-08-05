Efsane futbolcu Michael Ballack'ın oğlu Emilio, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü eski futbolcu Michael Ballack'ın oğlu Emilio, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın ATV motosikletle geçirdiği kaza sonrası olay yerinde hemen müdahele edilmesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Efsane futbolcu Michael Ballack, oğlunun ölüm haberiyle kahroldu. Alman Milli Takımı'nın eski futbolcusu Ballack'ın oğlu Emilio, geçirdiği trafik kazası sonrası hayata gözlerini yumdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Milliyet'te yer alan habere göre; 18 yaşındaki Emilio Ballack'ın bu sabah Portekiz'in Lizbon kentinin güneyinde yer alan Troia'da yer alan evlerinin yakınında ATV motosiklet kazası geçirdiği öğrenildi. Emilio Ballack'a geçirdiği kaza sonrası hemen müdahale edilse de kurtarılamadığı öğrenildi.