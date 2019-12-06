Efes'in Merter'deki fabrika arazisine konut projesi inşa edilecek
Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik atıl fabrika arazisini satın aldıklarını belirterek, "Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz.
06.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:33
Nata Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Tanık, Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'deki 120 bin 657 metrekarelik atıl fabrika arazisini satın aldıklarını belirterek, "Bu bölgede İstanbul'a yakışır bir konut projesi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com