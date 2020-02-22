Haberler » Spor » Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3 - Spor

Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3

Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

22.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:53
Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3

Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Voleybol'u 3-0 mağlup etti.


Salon: Arhavi


Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem


Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Fikri Berber)


Halkbank ANKARA: Orçun Ergün, Efe Bayram, Furkan Aydın, Toncek Stern, Dmitrii Bahov, Faik Samed Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)


Setler: 21-25, 18-25, 16-25


Süre: 1.10 (26, 23, 21) - ANKARA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler