Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3
Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Fikri Berber)
Halkbank ANKARA: Orçun Ergün, Efe Bayram, Furkan Aydın, Toncek Stern, Dmitrii Bahov, Faik Samed Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)
Setler: 21-25, 18-25, 16-25
Süre: 1.10 (26, 23, 21) - ANKARA