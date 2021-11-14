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Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'ya 1-3 yenildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'ya 1-3 yenildi.

Salon: Şırnak

Hakemler: Zeki Vucutçu, Hüseyin Okutmuş

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Beytullah Hatipoğlu, Sadık Efe Özbey, Maurice Armando Torres, (Marko Sedlacek, Onur Günaydı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)

Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25, Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36), - ŞIRNAK

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 1 Galatasaray HDI Sigorta: 3

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