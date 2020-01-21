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Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

21.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:26
Efeler Ligi: Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - İnegöl Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nde, , deplasmanda karşılaştığı 'a 3-1 mağlup oldu.


Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Hakkı Demiralay, Yasin Okumuş


Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi, Furkan Dur, Hüseyin Koç, İbrahim Ersin Başaran (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall, Mehmet Bogaçhan Zambak)


İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Yunus Emre Tayaz, Gustavsson, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Can Ayvazoğlu, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Burakhan Tosun)


Setler: 29-31, 25-23, 25-16, 25-20 - BURSA

Kaynak: İHA
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