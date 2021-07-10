Efeler'e portatif yüzme havuzu kuruldu
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Efeler'e portatif yüzme havuzu kuruldu

Efeler'e portatif yüzme havuzu kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Adnan Menderes Stadyumu içerisinde portatif yüzme havuzu kurudu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aydın Adnan Menderes Stadyumu içerisinde portatif yüzme havuzu kurudu. Kurulan havuzda vatandaşlara yüzme kursu verilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aydın'da vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Efeler ilçesine portatif yüzme havuzunun kurulması çalışmalarında sona gelindi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Aydın Adnan Menderes Stadyumu içerisine portatif yüzme havuzu kuruldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, kurulan havuzda incelemelerde bulundu. Havuzun kısa süre içerisinde faaliyete geçirilerek yüzme kurslarına başlanacağı belirtildi. - AYDIN

Efeler'e portatif yüzme havuzu kuruldu
Efeler'e portatif yüzme havuzu kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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