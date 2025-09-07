Edson Alvarez sakatlandı mı? Edson Alvarez MR sonucu açıklandı mı?

Transfer döneminin en aktif kulüplerinden biri olan sarı-lacivertliler, önemli isimlerle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yapılan bu hamleler taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, yeni transferin sakatlığı moralleri bozdu.

SAKATLIK HABERİ

Milli ara döneminde Fenerbahçe'ye kötü bir gelişme ulaştı. Yeni transferlerden Edson Álvarez, Meksika Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı.

MAÇA KAPTAN BAŞLADI, 32. DAKİKADA ÇIKTI

Meksika – Japonya mücadelesine kaptan olarak çıkan sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Álvarez, yaşadığı sakatlık sonrası 32. dakikada oyuna devam edemedi. Herhangi bir müdahale olmaksızın sahayı terk etmesi, taraftarları oldukça tedirgin etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deneyimli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kısa süre içinde Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Aktarılan bilgilere göre, Álvarez'in Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.