Haberler

Edson Alvarez sakatlandı mı? Edson Alvarez MR sonucu açıklandı mı?

Edson Alvarez sakatlandı mı? Edson Alvarez MR sonucu açıklandı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son haftalarda yaptığı transferlerle spor gündeminin merkezine oturan Fenerbahçe, yeni yıldız oyuncusundan kötü bir haber aldı. Milli takımda sahaya çıkan futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Transfer döneminin en aktif kulüplerinden biri olan sarı-lacivertliler, önemli isimlerle anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Yapılan bu hamleler taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, yeni transferin sakatlığı moralleri bozdu.

SAKATLIK HABERİ

Milli ara döneminde Fenerbahçe'ye kötü bir gelişme ulaştı. Yeni transferlerden Edson Álvarez, Meksika Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşadı.

MAÇA KAPTAN BAŞLADI, 32. DAKİKADA ÇIKTI

Meksika – Japonya mücadelesine kaptan olarak çıkan sarı-lacivertlilerin orta saha oyuncusu Álvarez, yaşadığı sakatlık sonrası 32. dakikada oyuna devam edemedi. Herhangi bir müdahale olmaksızın sahayı terk etmesi, taraftarları oldukça tedirgin etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deneyimli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kısa süre içinde Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞMESİ ZOR

Aktarılan bilgilere göre, Álvarez'in Süper Lig'in 5. haftasında Kadıköy'de oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Uzman çavuş feci kazada hayatını kaybetti

İhbara giden jandarma ekipleri gördükleri manzara karşısında yıkıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin Merkez Bankası 10 aydır sürekli altın alıyor

Çin ne biliyor? 10 aydır aralıksız altın alması dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.