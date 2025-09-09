Edson Alvarez kaç maç yok, ne zaman dönecek?

Yeni sezonda Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen Edson Álvarez, milli takım karşılaşmasında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Deneyimli futbolcunun kaç maç kaçıracağı ve kesin dönüş tarihiyle ilgili detaylı bilgilendirme yapılması bekleniyor.

MAÇTA SAKATLIK YAŞADI

Meksika Milli Takımı'nın son karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Edson Álvarez, mücadelenin 32. dakikasında sağ arka üst adalesinde hissettiği problem nedeniyle oyuna devam edemedi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun yerine Erik Lira sahaya girdi.

İSTANBUL'DA KONTROLLER YAPILACAK

Yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kampından ayrılan Edson Álvarez, tedavi sürecini başlatmak üzere İstanbul'a döndü. Sağlık durumuna ilişkin net tablo, Türkiye'de yapılacak ayrıntılı kontrollerin ardından ortaya çıkacak.

TEDAVİ SÜRECİ VE DÖNÜŞ TAKVİMİ

Oyuncunun tedavi planı ile sahalara dönüş zamanı, İstanbul'da gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından netleştirilecek.