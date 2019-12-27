Edson Alvarez'in Lille'e Golü
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax gruplarda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Quincy Promes'in golüyle 1-0 öne geçen Ajax'ta Edson Alvarez dar açıdan yaptığı güzel vuruşla kaleci Maignan'ı avladı ve farkı ikiye çıkardı.
27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17
2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax gruplarda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Quincy Promes'in golüyle 1-0 öne geçen Ajax'ta Edson Alvarez dar açıdan yaptığı güzel vuruşla kaleci Maignan'ı avladı ve farkı ikiye çıkardı.
Kaynak: Dugout
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