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Edson Alvarez'in Lille'e Golü

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda Ajax gruplarda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Quincy Promes'in golüyle 1-0 öne geçen Ajax'ta Edson Alvarez dar açıdan yaptığı güzel vuruşla kaleci Maignan'ı avladı ve farkı ikiye çıkardı.

27.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:17

2019-20 Şampiyonlar Ligi sezonunda gruplarda Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. 'in golüyle 1-0 öne geçen Ajax'ta Edson Alvarez dar açıdan yaptığı güzel vuruşla kaleci Maignan'ı avladı ve farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: Dugout

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