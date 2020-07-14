Edremit'te çiftçiye sağlanan destek meyvelerini verdi Van'ın Edremit Belediyesi tarafından pandemi sürecinde çiftçiler için hayata geçirilen 'Sebze Fidesi' projesi kapsamında yapılan destekler meyvelerini vermeye başladı.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından pandemi sürecinde çiftçiler için hayata geçirilen 'Sebze Fidesi' projesi kapsamında yapılan destekler meyvelerini vermeye başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz aylardan itibaren sıkı tedbirler uygulanırken, tarımsal faaliyetlerin durmaması noktasında ise Edremit Belediyesi ciddi çalışmalar yürüttü. Üretimin desteklenmesi noktasında birçok çalışmaya imza atan Edremit Belediyesi, çiftçiler için seferber olmuştu. Vatandaşların evde kaldıkları dönemde tarlalarının sürülmesinden başlayarak her türlü sıkıntılarına destek olan Edremit Belediyesi, 'Senin İçin Tarladayım' sloganıyla çiftçilere 170 bin fide desteği vermişti. Fidelerin dağıtımından sonra ekimlerini gerçekleştiren çiftçiler, geçen süre içerisinde ise sunulan desteklerin meyvelerini alma dönemine girdi.

"Zor bir süreçte fide bulamazken belediye destek sundu"

Edremit Belediyesinden aldığı fide desteği sayesinde birçok sera kuran Köprüler Mahallesi sakinlerinden Ali İhsan Düşünür, hasat dönemiyle ürünlerini toplamaya başladı. Yaklaşık 12 ton ürün alacağını ifade eden Düşünür, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür ederek, "6 dönümlük bir alanda hem sera hem de açık üretim yapıyoruz. Yaklaşık 15 yıldan fazla bir süreden itibaren sebzecilik yapmaktayız. Öncelikle bu yıl desteklerinden dolayı Başkanımız İsmail Say'a teşekkür ediyoruz. Zor bir süreçteydik, fide sıkıntısı yaşandığı bir dönemde belediyemizin fide desteği yükümüzü hafiflettik ve büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Şimdi de bu desteklerin meyvelerini almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Pandemi sürece olmasaydı büyük bostana ekim yapacaktık"

Anne Aliye Düşünür de Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın çiftçilere büyük bir destek sunduğunu belirterek, verilen fidelerin şimdi hasadını yapmaya başladıklarını belirtti. Çocukları ile birlikte fideleri ekip çapalarını yaptıklarını vurgulayan Düşünür, "Çok şükür, artık mahsul alma dönemine geldik. Yaşanan korona virüs salgını olmasaydı biz büyük bir bostana ekim yapacaktık ama virüsten dolayı yalnızca seralarımızda ve küçük de olsa açık alanda ekin yaptık. Böylesi bir sürece rağmen emeğimizin karşılığını almaktan son derece memnunuz. Bu konuda başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA