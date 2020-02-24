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Ediz Gürel, Prag Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti

Milli satranççı Ediz Gürel, Prag Satranç Turnuvası'nda averajla ikinci oldu.

24.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:26
Ediz Gürel, Prag Satranç Turnuvası'nda ikincilik elde etti

Milli satranççı Ediz Gürel, Prag Satranç Turnuvası'nda averajla ikinci oldu.

Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda genç yetenekler kategorisinde mücadele eden 12 yaşındaki Ediz Gürel, Çek rakibinin ardından averajla ikinci sırada yer aldı.

Bir diğer milli sporcu Gülenay Aydın ise organizasyonu 4,5 puanla tamamladı.

Kaynak: AA
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