Edirne Ticaret Borsası
18.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:50
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,180 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,180 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|2,077
|2,180
|Dana
|Kg
|16,400
|23,710
|İnek
|Kg
|10,500
|18,710
|Düve
|Kg
|17,000
|21,200
|Koyun
|Kg
|10,400
|24,600
|Kuzu
|Kg
|24,200
|31,950
|Süt kuzusu
|Kg
|31,350
|31,600
|Toklu
|Kg
|13,000
|27,650
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci
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