Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası

18.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:50
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,180 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 2,180 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg2,0772,180
DanaKg16,40023,710
İnekKg10,50018,710
Düve Kg17,00021,200
KoyunKg10,40024,600
KuzuKg24,20031,950
Süt kuzusuKg31,35031,600
Toklu Kg13,00027,650

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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