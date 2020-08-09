Edirne'de çeltik tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü EDİRNE'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi.

EDİRNE'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğinde 'Çeltik Tarla Günleri' etkinliği düzenlendi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TTAE) ıslah alanındaki çeltik tarlalarında gerçekleştirilen etkinlikte fotoğraf sanatçıları, canlı mankenler eşliğinde çektikleri fotoğraflarla tarlayı adeta fotoğraf stüdyosuna dönüştürdü.

TTAE ıslah alanında gerçekleştirilen etkinlikte, Edirneli fotoğrafseverler çeltik tarlalarını fotoğraf stüdyosu gibi kullandı. Daha önce gerçekleştirilen lavanta ve ayçiçeğinden sonra çeltikle devam eden etkinlikler kapsamında Edirne'nin agroturizmine (tarım turizmi) katkı sağlanması amaçlandı. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, tarım ile turizmi bir araya getirdikleri etkinliklerde amaçlarının Edirne'yi bu konuda daha da tanıtarak bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

'TARIM İLE TURİZMİ BİR ARAYA GETİRİYORUZ'Türkiye'nin yaklaşık yüzde 50 çeltik üretiminin Edirne'de gerçekleştiğini ifade eden Soytürk, "Ülkemizin yaklaşık yüzde 50 çeltik üretiminin gerçekleştiği Edirne'de EFOD ile beraber çeltik tarlalarında fotoğraf sanatçılarını mankenlerimizle buluşturduk. Birçok farklı kompozisyonlar var. Ülkemizin önemli turizm şehri Edirne'mizde tarım ve turizmi bir araya getiriyoruz. Trakya Tarımsal Araştırma'nın tarlalarında daha önce, lavanta, ayçiçeği ve buğday tarlalarında etkinliklerimizi yapmıştık. Etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ YIL FESTİVAL HAVASINDA OLACAK'Pandemi kurallarına uygun şekilde etkinliğin gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Soytürk, "Pandemi sürecinde sosyal mesafe, maske, temizlik ve hijyen tedbirleri alınarak sanatçıları buraya alıyoruz ve etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bu etkinlikler daha çok festival havasında olacak, birçok yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. Özellikle lavanta, ayçiçeği ve çeltikte ciddi etkinliklerle, festivallerle şehrimizi tanıtmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.'AMACIMIZ TURİZME HİZMET ETMEK'EFOD Başkanı Serdar İyiiz de, tarım fotoğraflarıyla kent turizmine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. İyiiz, "Daha önce yaptığımız lavanta ve ayçiçeğinden sonra bugün de çeltik tarlalarında fotoğraf etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Edirne'deki tarım fotoğrafları çekerek turizme hizmet etmek, ön plana çıkarmak. Aynı zamanda pandemi sürecinde fotoğrafçı arkadaşlarımıza bir aktivite alanı sağlamak istedik. Seneye bunları artırarak devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA