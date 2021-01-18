Edibe Muriqi, eşi Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in İstanbul'a gelişini izlediği anları paylaştı
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Edibe Muriqi, eşi Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in İstanbul'a gelişini izlediği anları paylaştı

18.01.2021 15:06 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:09

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesi, dünyada da geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a geliş görüntüleri tüm dünyadan takip edildi. Sezon başında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi de Mesut Özil'in gelişini takip edenler arasındaydı. Bu anları yıldız golcünün eşi Edibe Muriqi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil'in İstanbul'a inişi sosyal medya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Sadece sarı-lacivertli taraftarlar değil, tüm dünyada oldukça konuşulan bu transferde bir başka sürpriz gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil'in İstanbul'a iniş yaptığı esnada Kosovalı golcünün yaşanan gelişmeleri televizyondan takip ettiği bir anı paylaştı.

ŞARKININ KALAN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Edibe Muriqi, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinin sinyalini verdiği "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımına atıfta bulunarak aynı şarkının "Seninle mutlu yarınlara koşalım, gel beraber..." şeklinde devam eden sözlerini paylaşımına ekledi.

Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in gelişini canlı yayında izlediği o an sosyal medyada gecenin en fazla konuşulan karelerinden biri oldu.

Edibe Muriqi, eşi Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in İstanbul'a gelişini izlediği anları paylaştı
Edibe Muriqi, eşi Vedat Muriqi'nin Mesut Özil'in İstanbul'a gelişini izlediği anları paylaştı
Haber Yorumları (4)
FB: DAHA ÇOK ÇATLAYACAKSINIZZZZZZZZZZZ
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FB: Biz degildeğil fadimeler yiyor
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MEMO: Aferim Muriqi ye beyaz futbol izliyor. Var odasini izlemiyor. Cahil Ertem geri dön.
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