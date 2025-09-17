Ederson Fenerbahçe Alanyaspor maçında neden yok?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasından ertelenen mücadelede sarı-lacivertliler, yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor'u ağırlayacak. Ancak Fenerbahçe'de yeni transferler Ederson, Nene, Asensio, Edson Alvarez ve Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Ederson'un bu maçta yer almama nedeni ne?

FENERBAHÇE ALANYASPOR'U KONUK EDİYOR

Fenerbahçe, 2016 yılında Süper Lig'e yükselen Alanyaspor ile ligde 19. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 karşılaşmanın 11'ini sarı-lacivertliler kazanırken, Akdeniz ekibi 3 galibiyet elde etti. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 39 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor 17 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla gülen taraf Fenerbahçe olmuştu.

Son dönemde rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynanan son 7 karşılaşmada Alanyaspor'a mağlup olmadı. Bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe, rakibine karşı son yenilgisini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de yaşamıştı.

EDERSON NEDEN KADRODA YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden beşi, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos'ta oynanması planlanan bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa kupası eleme mücadelesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararının ardından kadroya dahil edilen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Ederson, statü gereği bu maçın listesinde yer alamayacak.

