Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic'i yeniden kadrosuna kattı
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Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic'i yeniden kadrosuna kattı

Eczacıbaşı VitrA, Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic'i yeniden kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son olarak VakıfBank'ta forma giyen Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, son olarak VakıfBank'ta forma giyen Sırp oyuncu Maja Ognjenovic'i yeniden kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maja Ognjenovic, 2021-2022 sezonunda Eczacıbaşı VitrA'ya geri dönüyor. Dünyanın en iyi pasörlerinden biri olarak gösterilen Ognjenovic, daha önce 2009-2010, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında da turuncu beyazlı formayı giymişti." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 36 yaşındaki Ognjenovic ise kariyerini Eczacıbaşı VitrA'da tamamlamak istediğini kaydederek, "Benim gibi üçüncü kez aynı kulübe dönen bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Eczacıbaşı, her zaman içinde bulunmak isteyeceğiniz bir aile. Aynı zamanda çok duygusal hissediyorum çünkü kariyerimi burada noktalayacağım gibi görünüyor. Bunun için daha iyi bir yer seçemezdim. Yeni sezonda takımımla, ekip arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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