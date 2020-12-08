Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
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Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

08.12.2020 23:10 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:19
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 yendi.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ilk maçına çıkan Eczacıbaşı VitrA, Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-2 yendi. Turuncu-beyazlılar, turnuvanın ikinci gününde yarın saat saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Rus takımı Lokomotiv Kaliningrad Region ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Agnieszka Michlic, Ksenija Jurkovic

Allianz MTV Stuttgart: Segura Palleres Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Kastner, Koskelo (L), Grozer, Grosse-Scharmann, Papafotiou.

Eczacıbaşı VitrA: Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Beyza, Elif, Simge (L), Mirkovic, Melis, Saliha, Yasemin, Fatma.

Setler: 2-3 (25-22, 25-21, 17-25, 21-25, 9-15)

Süre: 124 dakika (27, 29, 26, 27, 15) - İSTANBUL

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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