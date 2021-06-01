Eczacıbaşı VitrA'nın yardımcı antrenörü Polonya'dan
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Eczacıbaşı VitrA'nın yardımcı antrenörü Polonya'dan

Eczacıbaşı VitrA'nın yardımcı antrenörü Polonya'dan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde, Başantrenör Ferhat Akbaş'ın yardımcılığına Polonyalı Przemyslaw Kawka'yı getirdi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nde, Başantrenör Ferhat Akbaş'ın yardımcılığına Polonyalı Przemyslaw Kawka'yı getirdi.

2021-2022 sezonu öncesi baş antrenör değişikliği ile takımın başına Ferhat Akbaş'ı getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, yardımcı antrenör görevi için de Polonya'dan Przemyslaw Kawka'yı transfer etti.

Son olarak Grupa Azoty Chemik Police takımında yer alan Kawka, geçtiğimiz sezonu iki kupayla kapattı. Eczacıbaşı ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Polonyalı antrenör, "Eczacıbaşı, dünyada saygı duyulan en iyi voleybol kulüplerinden birisi. Oradaki atmosfer ve başarılı işleyişle ilgili birçok güzel şey duydum ve eminim ki sıkı bir takım çalışmasıyla önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşacağız. Takımla ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum" sözleriyle görüşlerini dile getirdi.

Przemyslaw Kawka kimdir?

1990 doğumlu Przemyslaw Kawka, antrenörlük kariyerine istatistik bölümünde başladı ve ardından yardımcı antrenörlüğe yükseldi.

MKS Dabrowa Gornicza ve Grupa Azoty Chemik Police takımlarında çalışan Kawka, önümüzdeki sezondan itibaren Eczacıbaşı VitrA'nın yardımcı antrenörü olarak görev yapacak.

Polonya Milli Takımı'yla da çalışan başarılı antrenörün, 6 Polonya Ligi, 7 Polonya Kupası ve 4 Polonya Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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