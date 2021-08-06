Eczacıbaşı sezon hazırlıklarına başladı
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Eczacıbaşı sezon hazırlıklarına başladı

Eczacıbaşı sezon hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eczacıbaşı, dün gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından 2021-2022 sezonu için antrenmanlara başladı.

Eczacıbaşı, dün gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından 2021-2022 sezonu için antrenmanlara başladı.

Başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde hazırlıklara başlayan turuncu-beyazlılar, A Takım oyuncularından Fatma Yıldırım, McKenzie Adams, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Elif Şahin, Melisa Memiş, Merve Atlıer ile altyapı sporcularından Dilay Özdemir, Mücevher Nehir Kiraz ve Zeynep Palabıyık'ın yer aldığı bir kadroyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takımlarıyla mücadele eden Hande Baladın, Simge Aköz, Yasemin Güveli, Tijana Boskovic, Maja Ognjenovic ve Jordan Thompson hazırlıklarda yer almazken, Belçikalı orta oyuncu Laura Heyrman önümüzdeki günlerde takıma katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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