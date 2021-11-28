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Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

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Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

CEV Kupası'na iyi bir başlangıç yaparak set vermeden tur atlayan Eczacıbaşı, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yapacağı tek idmanla sürdürecek. "Elimizden geleni ortaya koyarak maçı alacağımızı düşünüyorum" diyen tecrübeli smaçör Fatma Şekerci, "Fenerbahçe'ye karşı liderlik için sahaya çıkacağız ve bu yüzden bizim için çok önemli bir maç. Bu maçı kazanıp devreyi lider bitirmek istiyoruz. Fenerbahçe, çok tecrübeli ve dinamik bir takım ama biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Taraftarlarımızın da bizi bu maçta yalnız bırakmayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet derbisi 29 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'da, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri ise günler öncesinden tükendi. - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

Eczacıbaşı Dynavit, derbiye hazırlanıyor

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