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EcoFest etkinliğine Karsan Jest Electric damgasını vurdu

Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Yunanistan'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.

12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19
EcoFest etkinliğine Karsan Jest Electric damgasını vurdu

'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, 'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.

Kaynak: Dunya.com

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