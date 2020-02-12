EcoFest etkinliğine Karsan Jest Electric damgasını vurdu
Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Yunanistan'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.
12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19
Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Yunanistan'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.
Kaynak: Dunya.com