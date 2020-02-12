EcoFest etkinliğine Karsan Jest Electric damgasını vurdu

12.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:19

Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Yunanistan'ın Atina kentinde DEPA firması ve Atina Belediyesi tarafından düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma temasıyla gerçekleşen EcoFest Atina 2020 etkinliğine Jest Electric aracı ile katıldı.