ECB/Panetta: Euro bölgesinin yarısı dijital ödemeyi tercih ediyor
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ECB/Panetta: Euro bölgesinin yarısı dijital ödemeyi tercih ediyor

02.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:09
ECB/Panetta: Euro bölgesinin yarısı dijital ödemeyi tercih ediyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Euro bölgesindeki tüketicilerin yaklaşık yarısının ödemeleri dijital kanallardan yapmayı tercih ettiğini ve bu eğilimin özellikle pandemi sürecinde daha da yükseldiğini açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Euro bölgesindeki tüketicilerin yaklaşık yarısının ödemeleri dijital kanallardan yapmayı tercih ettiğini ve bu eğilimin özellikle pandemi sürecinde daha da yükseldiğini açıkladı.

Panetta Çarşamba günü, ECB ve ülkelerin ulusal merkez bankalarının, Euro bölgesindeki tüketicilerin ödeme yaklaşımlarına ilişkin olarak ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına ilişkin olarak bloguna yazdığı yazıda, nakit ve dijital paranın, karşılıklı olarak birbirini tamamlayıcı olarak görülebileceğine işaret etti.Nakit ve dijital paranın bir arada bulunmalarının, toplumdaki tüm gruplar için daha fazla seçenek ve basit ödeme yöntemlerine daha kolay erişim sunduğunun altını çizen Panetta, böylece ödemelerde yüksek derecede katılım ve esneklik sağlanacağını vurguladı.

Panetta ayrıca, dijital euro çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere, herkesten bu konuda katkılarını iletmeleri çağrısı da yaptı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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