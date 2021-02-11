ECB/Panetta: Dijital euro maliyetleri düşürecek
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ECB/Panetta: Dijital euro maliyetleri düşürecek

11.02.2021 08:10 | Son Güncelleme: 11.02.2021 08:14
ECB/Panetta: Dijital euro maliyetleri düşürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital euronun maliyetleri düşüreceğini ve dijitalleşmeyi destekleyeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yürütme Kurulu Üyesi Fabio Panetta, dijital euronun maliyetleri düşüreceğini ve dijitalleşmeyi destekleyeceğini söyledi.

Bir online seminerde konuşan Panetta, dijitalleşmenin merkez bankalarının, parayı bir kamu varlığı olarak saklamaları konusunda yardımcı olacağının altını çizdi ve ekledi:

"Dijital bir euro, insanlara diledikleri gibi ödeme yapmaları konusunda seçim sunarken, aynı zamanda da dijitalleşmeyi desteklerken, ödemelerin rekabetçi ve güvenli kalmasını sağlamayı amaçlayacaktır. Dijital euro, güvenli, maliyetsiz, kolay erişilebilir ve kullanımı basit olacak şekilde tasarlanacak ve böylece finansal katılımı destekleyecek."Dijital euroya ilişkin risklerin de varlıklarını sürdürdüklerinin de altını çizen Panetta, bu risklerin parasal ve finansal istikrarı olumsuz etkileyebileceğine de işaret etti.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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