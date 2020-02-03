ECB/De Guindos: Enflasyon sabit kalır, ücretler yüzde 2.0 artar

03.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:22

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonmun mevcut düzeyini önümüzdeki bir yıl süresince korumasının gerektiğini, bu sürede ücretlerin de yüzde 2.0 yükselmesini beklediğini söyledi.

De Guindos, coronavirüs bağlamında zbirçok belirsizliğin ortaya çıktmasına karşın, euro bölgesinde enflasyonun bölgesel ya da küresel gelişmelerle değişmeyeceğini vurguladı.

ECB Baş Ekonomisti Peter Lane de, Euro Bölgesi'nde enflasyonist baskıların yavaş şekilde artmakta olduğunu ve dijital ekonomiye kayışın yarattığı deflasyonist etkinin kalıcı hale gelmesinin munhtemel olmadığını söyledi ve ekledi: "Yaşanan dijital gelişmeler önemli görecili fiyat haraketleri üretebilirler. Ancak ekonomide genel enflasyon oranının bundan kalıcı şekilde etkileneceğinin söyleyebileceğinizden emin değilim. Enflasyon yavaş şekilde yukarı gidiyor ve bu bizim tahminlerimizde vardı. Enflasyonun yükselmesi biraz zaman alacak."

Kaynak: DHA